Текстовый вариант газеты (без дополнительной графики)


Общественно-политическая газета Республики Карелия


Читайте в свежем номере газеты «Карелия»
(N 74 (2755) за 29 декабря 2016 года):
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«Официальным опубликованием закона Республики Карелия или иного акта считается первая публикация его полного текста в газете "Карелия" или в "Собрании законодательных актов Республики Карелия".»
Закон Республики Карелия "О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Карелия и иных актов нормативного характера".


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